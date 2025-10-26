WTA Tokyo 2025 trionfo di Belinda Bencic | Linda Noskova sconfitta in finale
La svizzera Belinda Bencic, numero 5 del seeding, ha vinto il torneo di singolare femminile dei Pan Pacific Open 2025 di tennis, di categoria WTA 500, andato in scena a Tokyo, in Giappone, regolando in finale la ceca Linda Noskova, testa di serie numero 6, con lo score di 6-2 6-3 in un’ora e 22 minuti di gioco. Nel primo set Bencic salva tre break point in apertura e poi ne manca due a sua volta nel quarto game, ma dal 2-2 diventa padrona del campo ed infila un parziale di 16 punti a 4, con break a quindici sia nel sesto che nell’ottavo game, che le consentono di incamerare la frazione sul 6-2 in 32 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
