WTA Guangzhou 2025 Ann Li piega Sun in finale e si aggiudica il titolo

Nella finale del torneo WTA di Guangzhou la statunitense Ann Li, testa di serie numero due, piega la neozelandese Lulu Sun 7-6(6) 6-2 in un’ora e quarantadue minuti e si aggiudica il titolo. L’americana riesce a prevalere in volata nel primo parziale grazie alla maggiore lucidità nei momenti chiave e dilaga poi alla distanza imponendo la maggior pesantezza di palla e la qualità dei suoi colpi. La statunitense, dopo aver annullato una palla break, sigla l’1-0 ai vantaggi, la sua rivale replica con il rapido 1-1. La seconda favorita del tabellone, dopo aver salvato la palla dell’1-2, chiude il terzo gioco con l’ace e manca la palla del possibile 3-1, annullata dalla neozelandese con il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Guangzhou 2025 Ann Li piega Sun in finale e si aggiudica il titolo

Argomenti simili trattati di recente

Elisabetta #Cocciaretto conquista i quarti di finale a #Guangzhou - X Vai su X

Elisabetta #Cocciaretto conquista i quarti di finale a #Guangzhou - facebook.com Vai su Facebook

WTA Guangzhou 2025, Ann Li e Lulu Sun si giocheranno il titolo - Il torneo WTA di Guangzhou si avvicina a grandi passi verso la conclusione e torna in campo per disputare le due semifinali. Riporta oasport.it

WTA Guangzhou: domenica titolo in palio tra Sun e Ann Li - WTA | Decisamente in palla con i colpi di rimbalzo, la neozelandese supera Claire Liu e sfida la numero due del seeding ... Secondo ubitennis.com

WTA Guangzhou: Cocciaretto si sveglia troppo tardi e si ferma ai quarti contro Li - WTA | La reazione dell’azzurra è tardiva in entrambi i set e deve arrendersi, nonostante un match point annullato ... Riporta ubitennis.com