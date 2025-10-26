Workshop Mice avviso alle imprese turistiche | domande entro il 6 novembre

Approvato dalla Regione Campania l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare al Workshop Mice (Mice, incentives, congresses, events and exhibitions) in Campania che si terrà a Napoli il 12 dicembre 2025. Le aziende del comparto turistico operanti nel segmento Mice interessate a essere accreditate presso le postazioni riservate alla Regione Campania alla manifestazione, dovranno far pervenire alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo la propria richiesta unicamente mediante PEC entro le ore 23:59 del giorno 6 novembre 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

