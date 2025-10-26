Wolves–Burnley | preview probabili formazioni chiavi tattiche e pronostico

Sfida dal peso specifico alto al Molineux: i Wolves vogliono sbloccarsi davanti al proprio pubblico e mettere fieno in cascina, il Burnley cerca continuità e punti in trasferta per respirare in classifica. Partita che promette intensità, seconde palle e dettagli a fare la differenza. Stato delle due squadre (in breve). Wolves: identità chiara, pressione organizzata e corsie molto coinvolte. Il limite, fin qui, è stato la concretezza: tanta costruzione, pochi colpi risolutivi nell’ultimo terzo.. Burnley: blocco medio-basso più prudente rispetto al passato e ripartenze verticali. Quando trova campo alle spalle dei terzini, può far male; quando è costretto a palleggiare in spazi stretti, fatica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wolves–Burnley: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico

Argomenti simili trattati di recente

Erling Haaland a kakar wasan nan tare da Man City da tawagar Norway: vs Wolves: vs Spurs: vs Brighton: ? vs Finland: ? vs Moldova: ? vs Man Utd: vs Napoli: ? vs Arsenal: ? vs Burnl - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni - Chivu pensa a 5 cambi rispetto alla vittoria contro il Cagliari: dovrebbero tornare Sommer in porta, Acerbi in ... Secondo sport.sky.it

Probabili formazioni Villarreal Juventus/ Quote: Tudor perde i pezzi! (Champions League, 1 ottobre 2025) - Un pareggio che per come è arrivato, utilizzando le parole di Alex Del Piero, è più una vittoria, ma il dato non mente e ci dice che la Juventus ha pareggiato le ultime tre partite disputate, dunque ... Scrive ilsussidiario.net

Villarreal-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - I bianconeri sfidano oggi, mercoledì 1 ottobre, gli spagnoli del Villarreal - Secondo adnkronos.com