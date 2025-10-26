Weekend di chiusura per la Festa della Mela Annurca di Valle di Maddaloni
Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro L’appuntamento annuale con la Festa della Mela Annurca a Valle di Maddaloni è giunta quest’anno alla sua XXXI edizione. Iniziata lo scorso weekend ( 17 – 18 – 19 ottobre 2025 ) si conclude oggi 26 ottobre, dopo le giornate del 24 e del 25. L’organizzazione è affidata alla Pro Loco “Valle”, insignita nel marzo del 2024 del Marchio di Qualità “Sagra di Eccellenza” da parte del Senato della Repubblica italiana; il successo della Festa è garantito anche dal prezioso patrocinio del Comune di Valle di Maddaloni, dell’EPLI (Ente Pro Loco Italiane), della Provincia di Caserta, della Regione Campania, di molti enti e associazioni, attivi a livello locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
