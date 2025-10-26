Weapons | ecco perché in 4K l' angosciante horror di Zach Cregger è ancora più inquietante

L'angosciante horror di Zach Cregger è uscito in homevideo per Warner con un'eccellente edizione 4K UHD che esalta le atmosfere di una storia inquietante. È stato sicuramente uno degli horror più apprezzati e sorprendenti dell'ultimo periodo. L'inquietante Weapons, diretto da Zach Cregger con Josh Brolin e Julia Garner tra i protagonisti, segue l'inspiegabile caso di diciassette bambini della stessa classe di un sobborgo statunitense che misteriosamente scompaiono tutti assieme senza motivo nella stessa notte. A parte uno che invece si presenta regolarmente a scuola. Una storia ad alta tensione e con al centro un affascinante mistero, un film dalle atmosfere particolarmente inquietanti che merita sicuramente di essere scoperto o rivisto in homevideo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Weapons: ecco perché in 4K l'angosciante horror di Zach Cregger è ancora più inquietante

