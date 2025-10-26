Weapons | ecco perché in 4K l' angosciante horror di Zach Cregger è ancora più inquietante

Movieplayer.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'angosciante horror di Zach Cregger è uscito in homevideo per Warner con un'eccellente edizione 4K UHD che esalta le atmosfere di una storia inquietante. È stato sicuramente uno degli horror più apprezzati e sorprendenti dell'ultimo periodo. L'inquietante Weapons, diretto da Zach Cregger con Josh Brolin e Julia Garner tra i protagonisti, segue l'inspiegabile caso di diciassette bambini della stessa classe di un sobborgo statunitense che misteriosamente scompaiono tutti assieme senza motivo nella stessa notte. A parte uno che invece si presenta regolarmente a scuola. Una storia ad alta tensione e con al centro un affascinante mistero, un film dalle atmosfere particolarmente inquietanti che merita sicuramente di essere scoperto o rivisto in homevideo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

weapons ecco perch233 in 4k l angosciante horror di zach cregger 232 ancora pi249 inquietante

© Movieplayer.it - Weapons: ecco perché in 4K l'angosciante horror di Zach Cregger è ancora più inquietante

Altre letture consigliate

weapons perch233 4k angoscianteWeapons: ecco perché in 4K l'angosciante horror di Zach Cregger è ancora più inquietante - L'angosciante horror di Zach Cregger è uscito in homevideo per Warner con un'eccellente edizione 4K UHD che esalta le atmosfere di una storia inquietante. Come scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Weapons Perch233 4k Angosciante