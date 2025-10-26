È stato presentata nella Sala Dei Savi di Palazzo dei Capitani la prima edizione di ‘We Will’ che culminerà sabato 1° novembre con due rappresentazioni teatrali di ‘Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Uno spettacolo si terrà alle 17.30 e l’altro alle 21 sempre al Teatro Ventidio Basso. Lo spettacolo organizzato dall’ Associazione Generazione Fly vedrà la partecipazione anche di dieci ragazzi del Liceo Classico ‘Stabili’ coordinati dalla professoressa Paola Bellini. Presente il vice sindaco Massimiliano Brugni e il consigliere comunale Emidio Premici oltre ai rappresentanti della Fly Communication tra cui il regista dello spettacolo Christian Mosca, lo scenografo Giorgio Olori e Angelo Spadea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’We Will’: Shakespeare unisce generazioni sul palco del Ventidio