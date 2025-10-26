Vuoi la tua auto? Consegnami 3600 euro in contanti | finisce nei guai un 59enne dell' Agro

E' finito nei guai, un 59enne dell'Agro per aver promesso la restituzione di un’auto rubata ad un uomo di Montesano, dietro un compenso in denaro, esattamente pari a 3600 euro in contanti. L'uomo, infatti, risulta destinatario di obbligo di dimora, come disposto dal Gip del Tribunale di Nocera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

