Vuoi la tua auto? Consegnami 3600 euro in contanti | finisce nei guai un 59enne dell' Agro

Salernotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' finito nei guai, un 59enne dell'Agro per aver promesso la restituzione di un’auto rubata ad un uomo di Montesano, dietro un compenso in denaro, esattamente pari a 3600 euro in contanti. L'uomo, infatti, risulta destinatario di obbligo di dimora, come disposto dal Gip del Tribunale di Nocera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

