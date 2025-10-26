Il segreto per un risultato dorato e croccante nella friggitrice ad aria è più semplice di quanto immagini. Negli ultimi anni la friggitrice ad aria è diventata un alleato indispensabile nelle cucine di chi desidera piatti gustosi ma leggeri. Questo elettrodomestico consente di cucinare con pochissimo olio, riducendo i grassi senza rinunciare al sapore e alla consistenza dei cibi fritti. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, molti utenti non sfruttano appieno le sue potenzialità, commettendo un errore tanto comune quanto semplice da evitare. Molti pensano che basti inserire il cibo nel cestello e avviare la cottura, ma in realtà c’è un passaggio preliminare che può cambiare completamente il risultato finale: il preriscaldamento della friggitrice ad aria. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Vuoi il cibo super croccante? Ecco la funzione segreta della friggitrice ad aria che quasi nessuno usa