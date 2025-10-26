Vuelle il derby con Rimini fa malissimo | pesante ko

Rimini 26 ottobre 2025 - Non è stato un fuori pista quello della Vuelle sul campo di Rimini, dove tutti se la sono cavata con un grande spavento e qualche graffio. La caduta della formazione pesarese ha ricordato più che altro il precipitare di un elicottero (86 a 65): un peso morto che si è schiantato a terra. Perché tolti i primi dieci minuti di gara, la formazione di Leka non è mai stata in partita in questo confronto con i cugini di Rimini. Punto fondamentale di questa gara è stata la lotta sotto i rimbalzi dove la formazione di Dell'Agnello ha avuto la supremazia e quindi la capacità, anche e soprattutto grazie ai rimbalzi di attacco, di avere una prima ed anche una seconda possibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

