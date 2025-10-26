Vueling presidio all’aeroporto di Fiumicino | più tutele per i lavoratori

Fiumicino, 26 ottobre 2025- Il 29 ottobre 2025, l’aeroporto di Roma Fiumicino sarà teatro di un importante sciopero indetto da Uiltrasporti Trasporto Aereo, Uiltrasporti Nazionale, UIL – Unione Italiana del Lavoro e ETF – European Transport Workers’ Federation. Il presidio si terrà nella zona partenze del Terminal 3, dalle 13:00 alle 17:00. Questo evento rappresenta un momento cruciale per i lavoratori del settore aereo, che chiedono maggiore rispetto e condizioni di lavoro più dignitose. Lo slogan è chiaro: ” Unisciti, fai sentire la tua voce e contribuisci a costruire un domani. più giusto!” La partecipazione attiva dei lavoratori e il supporto delle organizzazioni sindacali possono contribuire a costruire un futuro più giusto e equo per tutti i professionisti del settore aeronautico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it