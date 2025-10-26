Voto di scambio per la vicesindaca Martusciello | Per Veronica Biondo vale la presunzione di innocenza Attendiamo il riesame con serenità

Casertanews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per Veronica Biondo, così come per ogni altra persona indagata, vale la presunzione di innocenza. Attendiamo il riesame con serenità e aspettiamo la fine della campagna elettorale per poter valutare ciò che è accaduto senza le tifoserie che strumentalmente parlano di ciò che non conoscono”. Lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

