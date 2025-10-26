Voltana la scuola di musica sarà intitolata a Patrizia Betti

Lo scorso lunedì 13 ottobre, la Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella ha deliberato di intitolare la scuola di musica di Voltana a Patrizia Betti, che per anni è stata la responsabile della scuola ed è scomparsa prematuramente nell’agosto di quest’anno. Nel corso della seduta, la presidente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

