Trento ha sconfitto Padova per 3-0 (25-21; 25-21; 28-26) in occasione della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Italia, reduci dal successo ottenuto all’esordio sul campo di Cisterna, hanno conquistato una nuova affermazione con il massimo scarto e hanno agganciato Verona in testa alla classifica generale con sei punti, in attesa dello scontro diretto tra Civitanova e Perugia (se una delle due avrà la meglio per 3-0 o 3-1 allora diventerà la terza capolista). Padova si ferma dopo essersi imposta al tie-break contro Cuneo sei giorni fa e resta, per il momento, a metà classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Trento regola Padova e vola in testa alla Superlega. Michieletto e Ramon trascinanti