Volley serie C una opaca Pietro Pezzi cede l' intera posta in palio al Cesenatico
La Pietro Pezzi non riesce a bissare la bella prestazione della scorsa settimana e tra le mura amiche del Pala Costa è Cesenatico a giocare meglio e a vincere la gara 1-3. Ad iniziare il match per la Pietro Pezzi sono Di Felice al palleggio, Dovganyuk opposto, Foschini e Visani al centro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
