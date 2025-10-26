Volley femminile serie B1 L’Olimpia Teodora non si ferma più
SAN GIORGIO PC 1 OLIMPIA TEODORA 3 SAN GIORGIO: Sesenna 13, They 17, Cornelli 5, Bresciani 2, Cossali 1, Martinelli 10, Galelli (L); Tonini, Pratissoli. All. Capra OLIMPIA: Poggi 3, Marchesano 11, Monaco 13, Boninsegna 19, Fabbri 7, Casini 11, Franzoso (L); Balducci, Manghi, Bendoni. Ne: Ratti, Piani, Cangini. All. Rizzi. Parziali: 22-25, 25-17, 18-25, 13-25 Terza vittoria piena per l’Olimpia che espugna la piccola palestra di San Giorgio soffrendo nella prima metà del match, ma distendendosi nella seconda, controllata con grande autorità. Primo set non semplice con punteggio a lungo in altalena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
