volley femminile scandicci aggancia conegliano in testa antropova riposa bosetti top scorer busto arsizio sorride

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci ha travolto la neopromossa San Giovanni in Marignano con un perentorio 3-0 (25-16; 25-17; 25-15) nel match valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, dando continuità al successo di lusso conseguito mercoledì sera contro Milano e infilando così la quinta affermazione in campionato. Le toscane hanno agganciato Conegliano al comando della classifica generale a 14 punti, ma le venete hanno disputato un incontro in meno rispetto alla Savino Del Bene. Le romagnole, invece, non riescono a schiodarsi da quota zero e rimangono in ultima posizione, ancora alla ricerca del primo set della propria storia nel massimo campionato: Scandicci ha preso il comando delle operazioni già nelle battute iniziali dei tre set e ha preso il largo con enorme disinvoltura, manifestando una nitida superiorità tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it

