Quarta giornata nel torneo di A2 femminile di pallavolo, con il Volley Modena che va a caccia dei primi punti stagionali, e di una casa: con la gara odierna infatti, le gialloblù riesordiranno a Modena, e dopo la prima emozionante gara al PalaPanini per il ricordo di Barbara Siciliano, terranno a battesimo il tanto contrastato PalaMadiba. Rivalutazione. Parte così a nuova vita di un impianto che a Modena non ha mai trovato posto nel cuore dello sport modenese, osteggiato apertamente dall’hockey per evidenti magagne costruttive, ma relativamente poco amato anche dalle altre società di pattinaggio: bravo è stato il gestore Franco Culcasi a comprendere l’opportunità offerta dalla necessità di una ’casa’ per il Volley Modena, e coraggioso il Comune di Modena a spendere molto quattrini per risolvere i problemi, e dotare la città di un altro impianto in cui, bene o male, si può giocare la serie A2 di pallavolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Femminile A2, il match delle 17 contro Altino. Volley Modena al PalaMadiba per cercare i primi punti stagionali