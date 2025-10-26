Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la seconda giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Piacenza ha sconfitto Milano per 3-1 (28-26; 14-25; 25-17; 25-18) grazie alla prestazione encomiabile dell’opposto Alessandro Bovolenta, che ha messo a segno 28 punti. L’ingresso dello schiacciatore Ramazan Mandiraci dopo il secondo set al posto di Lukas Bergmann si è rivelato provvidenziale con i suoi 14 punti, da annotare anche le sette marcature a testa dei centrali Gianluca Galassi e Robertlandy Simon. Ai meneghini non è bastata la prova di spessore del bomber Ferre Reggers (27 punti), in doppia cifra anche Tatsunori Otsuka (10) e Francesco Recine (12). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Bovolenta si scatena e Piacenza batte Milano in Superlega. Sorrisi per Modena e Cuneo