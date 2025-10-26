Volley Bovolenta si scatena e Piacenza batte Milano in Superlega Sorrisi per Modena e Cuneo
Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la seconda giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Piacenza ha sconfitto Milano per 3-1 (28-26; 14-25; 25-17; 25-18) grazie alla prestazione encomiabile dell’opposto Alessandro Bovolenta, che ha messo a segno 28 punti. L’ingresso dello schiacciatore Ramazan Mandiraci dopo il secondo set al posto di Lukas Bergmann si è rivelato provvidenziale con i suoi 14 punti, da annotare anche le sette marcature a testa dei centrali Gianluca Galassi e Robertlandy Simon. Ai meneghini non è bastata la prova di spessore del bomber Ferre Reggers (27 punti), in doppia cifra anche Tatsunori Otsuka (10) e Francesco Recine (12). 🔗 Leggi su Oasport.it
#Superlega Verona-Piacenza 3-1 (25-22 16-25 29-27 25-20) VR: Keita 24 PC: Bovolenta 19 Padova-Cuneo 3-2 (26-24 21-25 25-22 20-25 15-13) PD: Masulovic 22 CN: Feral/Sedlacek 21 #pallavolo #volley #volleyball - X Vai su X
3a Giornata Andata 19-10-2025 – Serie A2 Tigota’ Girone A NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – CLUB ITALIA 3-1 (25-23 16-25 25-21 25-16) – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 8, Riparbelli 9, Bassi 26, Joly 2, Babatunde 12, Aveni - facebook.com Vai su Facebook
Volley, Bovolenta si scatena e Piacenza batte Milano in Superlega. Sorrisi per Modena e Cuneo - Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la seconda giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Lo riporta oasport.it
Rana Verona, il campionato parte con una vittoria: battuta Piacenza al Pala Agms Aim - 1 nella prima giornata di Superlega, superando la Gas Sales Bluenergy sul parquet amico ... veronasera.it scrive