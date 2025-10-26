Volley Bovolenta si scatena e Piacenza batte Milano in Superlega Sorrisi per Modena e Cuneo

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la seconda giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Piacenza ha sconfitto Milano per 3-1 (28-26; 14-25; 25-17; 25-18) grazie alla prestazione encomiabile dell’opposto Alessandro Bovolenta, che ha messo a segno 28 punti. L’ingresso dello schiacciatore Ramazan Mandiraci dopo il secondo set al posto di Lukas Bergmann si è rivelato provvidenziale con i suoi 14 punti, da annotare anche le sette marcature a testa dei centrali Gianluca Galassi e Robertlandy Simon. Ai meneghini non è bastata la prova di spessore del bomber Ferre Reggers (27 punti), in doppia cifra anche Tatsunori Otsuka (10) e Francesco Recine (12). 🔗 Leggi su Oasport.it

volley bovolenta si scatena e piacenza batte milano in superlega sorrisi per modena e cuneo

© Oasport.it - Volley, Bovolenta si scatena e Piacenza batte Milano in Superlega. Sorrisi per Modena e Cuneo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

volley bovolenta scatena piacenzaVolley, Bovolenta si scatena e Piacenza batte Milano in Superlega. Sorrisi per Modena e Cuneo - Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la seconda giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Lo riporta oasport.it

Rana Verona, il campionato parte con una vittoria: battuta Piacenza al Pala Agms Aim - 1 nella prima giornata di Superlega, superando la Gas Sales Bluenergy sul parquet amico ... veronasera.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Volley Bovolenta Scatena Piacenza