Volley Bergamo 1991 a Chieri non c’è partita | secca sconfitta per tre set a zero
Il fortino di Chieri non lascia campo al Volley Bergamo 1991, che non riesce a replicare la prestazione messa in scena contro la capolista Novara meno di una settimana fa alla ChorusLife Arena e lascia alle piemontesi la vittoria in tre set. Chieri si fa subito rispettare e si ritrova presto al comando. Già nel finale del primo set, coach Parisi prova a dare la scossa sfruttando tutte le attaccanti a sua disposizione, ma Kunzler e Németh spingono le padrone di casa sull’uno a zero. Bergamo fa quadrato, riprende l’assetto iniziale e riparte tenendosi agganciata. Il punto a punto si spezza con il break di Chieri nel cuore del set che lascia le rossoblù bloccate fino al 17-11. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
