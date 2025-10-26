Volley B2 la Igor perde in casa contro Cardano al Campo

Novaratoday.it | 26 ott 2025

Sconfitta per le Igorine fra le mura di casa che lottano contro un avversario tosto. Nella terza giornata di campionato di serie B2 la Igor Agil Volley cede a Volley Network’s Cardano al Campo 0-3 (18-25; 19-25; 15-25). Per le Igorine in campo Maestrelli opposto e Bianco al palleggio, Ojienelo e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

