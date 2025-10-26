Volley B2 la Igor perde in casa contro Cardano al Campo
Sconfitta per le Igorine fra le mura di casa che lottano contro un avversario tosto. Nella terza giornata di campionato di serie B2 la Igor Agil Volley cede a Volley Network’s Cardano al Campo 0-3 (18-25; 19-25; 15-25). Per le Igorine in campo Maestrelli opposto e Bianco al palleggio, Ojienelo e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
