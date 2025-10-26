Volley A3 M San Giustino ospita Reggio Emilia Terni Academy va nella tana del Sabaudia

PERUGIA - Nel girone blu della serie A3 maschile la Ermgroup San Giustino gioca oggi al palasport (ore 19) la seconda giornata contro l’accreditata Conad Reggio Emilia. La squadra di coach Marco Bartolini cerca di rompere il ghiaccio, l’infermeria si sta svuotando con lo schiacciatore Gioele Favaro che è a mezzo servizio e il martello Nico Cipriani (foto) che dovrebbe essere disponibile. Gli emiliani diretti da Zagni hanno cominciato l’avventura col passo giusto. Tra gli ospiti spiccano lo schiacciatore Martin Chevalier e l’opposto Riccardo Mian, i due realizzatori migliori del gruppo. Il girone blu prende il via. 🔗 Leggi su Lanazione.it

