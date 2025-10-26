Volare da Torino nel mondo | tutti i voli e le destinazioni della stagione invernale cosa sapere

Domenica 26 ottobre apre la stagione invernale 20252026 dell'Aeroporto di Torino, che si prefigura come la più ampia di sempre in termini di posti offerti per volare dallo scalo piemontese. L’arrivo del terzo aeromobile Ryanair in base a Torino, nuove rotte verso l’Est Europa, un’ampia offerta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

