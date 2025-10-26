Volare da Torino nel mondo | tutti i voli e le destinazioni della stagione invernale cosa sapere
Domenica 26 ottobre apre la stagione invernale 20252026 dell'Aeroporto di Torino, che si prefigura come la più ampia di sempre in termini di posti offerti per volare dallo scalo piemontese. L’arrivo del terzo aeromobile Ryanair in base a Torino, nuove rotte verso l’Est Europa, un’ampia offerta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mai così tanti posti in vendita per volare in inverno da Torino 20 Paesi collegati 12 nuove rotte 7 nuove destinazioni: Budapest, Sofia, Liverpool, Sharm el-Sheikh, Chisinau, Bucarest Baneasa, Pescara Forte aumento delle frequenze su alcune destinazioni fra - facebook.com Vai su Facebook
Un posto per volare, il 24 e 25 ottobre al Teatro Studio Bunker di Torino la poetica di Tenco e Pavese - X Vai su X
Tutti a Torino per il Grand prix del fioretto, il torneo più bello del mondo - Chi vinse a Torino lo scorso anno, Choung Ka Long tra gli uomini e Kiefer tra le donne, ha trionfato, poi, alle Olimpiadi di Parigi. Si legge su rainews.it