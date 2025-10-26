Volantino nella sede di FdI | Abbandonata all’incuria
Un foglio incollato alla vetrata della sede del circolo di Fratelli d’Italia di via Ugo Bassi per chiedere di "ridare dignità alla sede dedicata a Marcello Bignami" provvedendo a "ripulirla e riordinarla". La firma è di sconosciuti "sostenitori di Giorgia a Castel San Pietro", e sul banco degli imputati c’è invece il consigliere comunale Giovanni Bottiglieri, citato proprio all’esordio del volantino come responsabile dello stato della sede. Bottiglieri, dal canto suo, replica ricordando di essere stato lui "a decidere di dedicare la sede a Marcello Bignami", aggiungendo che "non c’è alcuna incuria, semplicemente la pulizia della sede avviene, inevitabilmente, compatibilmente agli impegni lavorativi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
