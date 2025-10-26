Vogliono asfaltare un tratto di bosco per fare una strada che porti alla loro villa milionaria non ha senso | David e Victoria Beckham fanno infuriare i vicini

Problemi di vicinato per David e Victoria Beckham. La coppia ha fatto andare su tutte le furie i vicini con il progetto di costruire una nuova strada di accesso alla propria casa da 12 milioni di sterline nelle Cotswolds, in modo da non doverla più condividere con quanti si riversano nel famoso circolo Soho Farmhouse. Per questo i due hanno presentato domanda al Consiglio Distrettuale del West Oxfordshire nell’ottica di modificare la destinazione d’uso di una parte del sentiero agricolo esistente, trasformandolo in un accesso residenziale secondario. La mossa, però, non è stata accolta favorevolmente dai vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vogliono asfaltare un tratto di bosco per fare una strada che porti alla loro villa milionaria, non ha senso”: David e Victoria Beckham fanno infuriare i vicini

