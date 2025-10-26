Voglio rendere onore al mio avversario giovanissimo Stefano De Martino facciamo una cosa che non succedeva da trent’anni | così Gerry Scotti

Se per il Festival di Sanremo mancano ancora quattro mesi, le notizie al riguardo non sono di certo poche in questi ultimi giorni. Solo la scorsa settimana Carlo Conti, conduttore e direttore artistico anche della settantaseiesima edizione, aveva annunciato al Tg1 che Gianluca Gazzoli sarebbe stato il conduttore di Sanremo Giovani. Il conduttore radiofonico, alla guida anche del podcast Passa dal BSMT, sarà impegnato da martedì 11 novembre, in seconda serata su Rai 2, con la conduzione della selezione dei sei artisti che giungeranno infine al Teatro del Casinò di Sanremo per provare a ottenere uno dei due posti a loro disposizione per la categoria Nuove Proposte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Voglio rendere onore al mio avversario giovanissimo, Stefano De Martino, facciamo una cosa che non succedeva da trent’anni”: così Gerry Scotti

Argomenti simili trattati di recente

Iraq, l’inviato speciale Usa a Baghdad: “Voglio rendere il Paese di nuovo grande” - X Vai su X

#GerryScotti: «Voglio rendere onore a #StefanoDeMartino. Samira? Non è una valletta» Vai su Facebook

Gerry Scotti: "Voglio rendere onore a De Martino, insieme facciamo più di 11 milioni di spettatori. Samira? Non è una valletta" - La gioia per l'inarrestabile successo della "Ruota della Fortuna", ma anche l'emozione per essere diventato nonno da poche ore. Da today.it

Gerry Scotti: «Io e Stefano De Martino abbiamo creato la nuova prima serata. Samira Lui non è una valletta» - Esordisce così Gerry Scotti che apre ... Riporta msn.com

Gerry Scotti al Festival dello Spettacolo: «io e De Martino siamo la nuova prima serata» - «Il 27% di share de La Ruota della fortuna è una roba d'altri tempi. msn.com scrive