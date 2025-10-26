Voglia di Natale | 1,7 milioni di italiani hanno già fatto l' albero
Il countdown è ufficialmente partito: meno due mesi al Natale. E nel nostro Paese c'è chi si è già portato avanti, non solo comprando già i regali, ma, secondo i dati raccolti da Facile.it, 1 milione e 700 mila persone avrebbe già fatto l'albero. Secondo le stime, per la fine del mese saranno in 3 milioni ad aver messo il puntale. Per altri, l'appuntamento è rimandato per l'Immacolata: "8 dicembre, se la tradizione dice 8 dicembre io lo faccio l'8, malgrado mia moglie lo farebbe anche adesso, io cerco di resistere" dice uno degli intervistati ai nostri microfoni. Capitolo shopping. Se in alcuni regioni, fino a qualche giorno fa, si faceva ancora il bagno, in altre i negozianti sono già entrati nel mood natalizio, addobbando le proprie vetrine con ceramiche, carillon e le immancabili luci. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
