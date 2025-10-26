Vlahovic sbaglia clamorosamente in Lazio Juve ma lo salva il fuorigioco | l’attaccante spedisce sulla traversa a porta vuota! La FOTO dell’errore del serbo
Vlahovic sbaglia clamorosamente in Lazio Juve: la FOTO del grave errore del serbo nonostante fosse in fuorigioco. Un errore che ha dell’incredibile, un gol già fatto spedito sulla traversa, anche se a salvarlo dall’imbarazzo è arrivata la bandierina dell’assistente. La Juventus, rientrata in campo nel secondo tempo sotto di un gol (rete di Basic all’8?) e tra i fischi dei propri tifosi, ha avuto subito la palla per riequilibrare il match, ma l’ha sprecata nel modo più clamoroso possibile con il suo uomo più atteso, Dusan Vlahovic. LAZIO JUVE LIVE Al 49? minuto, quattro minuti dopo l’inizio della ripresa, la squadra di Igor Tudor ha provato a spingere, cercando di sfruttare il nuovo assetto 3-5-2 con la coppia pesante Vlahovic-David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
