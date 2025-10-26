Vlahovic e il tabù Olimpico | la Lazio è la sua vittima preferita ma a Roma non segna quasi mai Il dato in avvicinamento alla sfida della Juve
Vlahovic sfida il suo tabù: 7 gol ai biancocelesti, ma solo uno a Roma. Tudor si affida al serbo? Le ultime. Una partita per scacciare la crisi, un avversario che evoca dolci ricordi, ma un tabù da sfatare. La Juve si prepara alla delicatissima trasferta dell’Olimpico contro la Lazio (domenica 26 ottobre, ore 20:45) aggrappandosi al suo numero 9, Dusan Vlahovic. Dopo la sconfitta di Como e la prova di orgoglio (ma senza punti) di Madrid, Igor Tudor è intenzionato a rilanciare il centravanti serbo dal primo minuto, sperando che i numeri del passato possano aiutarlo a ritrovare la via del gol. Sulla carta, non potrebbe esserci avversario migliore per sbloccarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
