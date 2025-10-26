Vlahovic è già del Milan | Modric conferma tutto la Juve si infuria

Glieroidelcalcio.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il futuro dell’attaccante serbo ancora in bilico, una nuova vicenda che riguarda Vlahovic ha mandato su tutte le furie la Juve Il nome di Dusan Vlahovic  torna prepotentemente sotto i riflettori del mercato. Dopo una sessione estiva senza dubbio travagliata, sia per il serbo che per la Juventus, il futuro dell’attaccante di Belgrado è tornato nuovamente in discussione. In estate, infatti, la sua permanenza a Torino era rimasta in bilico fino all’ultimo, tra voci di addio e possibili trattative mai decollate del tutto. Ora, però, il suo nome è tornato d’attualità e, alla finestra, sembrerebbe esserci proprio il Milan, club che già nei mesi scorsi aveva mostrato interesse per il giocatore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

vlahovic 232 gi224 del milan modric conferma tutto la juve si infuria

© Glieroidelcalcio.com - Vlahovic è già del Milan: Modric conferma tutto, la Juve si infuria

Approfondisci con queste news

“Salto di qualità per entrambe”: Vlahovic dalla Juve al Milan con uno scambio folle - Scambio per forza di cose da fare eventualmente nella finestra invernale, visto che il classe 2000 ... Segnala calciomercato.it

Juventus, Vlahovic pronto a sfidare il Milan e Allegri: l'idea di Tudor e il retroscena dall'allenamento - Dusan Vlahovic scalda i motori e punta a giocare dal primo minuto nel big match dell'Allianz Stadium di domenica sera contro ... Lo riporta calciomercato.com

Vlahovic, dalle telefonate di Allegri alla freccia in Juve-Milan: ora prepara lo scherzetto - Non &#232; il giocatore che la Juventus avrebbe voluto ammirare sotto i riflettori di questa stagione. Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic 232 Gi224 Milan