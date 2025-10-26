Viviani oro mondiale nell’ultima gara | chiusura da leggenda per il campione veronese
A Santiago del Cile il 36enne conquista la gara a eliminazione e saluta il ciclismo con il terzo titolo iridato in carriera Una carriera da campione non poteva che chiudersi con un trionfo. Elia Viviani, 36 anni, si è preso l’oro nella gara a eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista, ultima prova da professionista prima del ritiro. L’azzurro, già portabandiera olimpico a Tokyo 2021 e tre volte medagliato ai Giochi (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell’omnium, argento a Parigi 2024 nell’americana), ha disputato una corsa perfetta, correndo spesso in testa e gestendo con intelligenza ogni fase. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
