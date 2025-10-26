Vittoria di carattere con Tortoreto | secondo successo di fila per la Fenix Energia

Ravennatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda vittoria consecutiva per la Fenix Energia. Le faentine superano 3-0 il Viva Volley Tortoreto, mostrando importanti passi avanti dal lato della crescita del gruppo e del carattere. Il match è stato molto combattuto, con la Fenix Energia che si è aggiudicata sempre parziali punto a punto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

vittoria carattere tortoreto secondoVolley: Fenix Energia Faenza, vittoria di carattere con Tortoreto - 0 il Viva Volley Tortoreto, mostrando importanti passi avanti dal lato della crescita del gruppo e del carattere. Scrive ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Carattere Tortoreto Secondo