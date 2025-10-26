Vittoria di carattere con Tortoreto | secondo successo di fila per la Fenix Energia
Seconda vittoria consecutiva per la Fenix Energia. Le faentine superano 3-0 il Viva Volley Tortoreto, mostrando importanti passi avanti dal lato della crescita del gruppo e del carattere. Il match è stato molto combattuto, con la Fenix Energia che si è aggiudicata sempre parziali punto a punto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
