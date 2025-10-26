Vita da Carlo | Paramount+ presenta la stagione finale

Paramount+ ha svelato il trailer ufficiale della stagione finale di Vita da Carlo, la serie co-ideata ed interpretata da Carlo Verdone. Presentata in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma ( questi i premi dell’edizione ), l’ultima stagione di Vita da Carlo debutterà il 28 Novembre in Esclusiva su Paramount+, e per l’occasione lo streamer ha svelato qui in rete il trailer ufficiale. Guardate qui il trailer della stagione finale di Vita da Carlo Altre informazioni dalla serie Vita da Carlo. La serie è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti; scritta da Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni e interpretata dallo stesso Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

