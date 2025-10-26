Virginia Raffaele chi è il compagno Thomas Santu e il gossip su Checco Zalone
Il (probabile) compagno attuale di Virginia Raffaele si chiama Thomas Santu ed è un attore talentuoso e affascinante, che ultimamente ha portato a teatro una versione musical di Pretty Woman, il film cult con Richard Gere (di cui Thomas fa le veci) e Julia Roberts. Pochissimo si conosce sul suo conto. E neppure è dato sapere come sia scoccata la fantomatica scintilla tra lui e Virginia. poco tempo fa Fabrizio Corona aveva lanciato un’indiscrezione clamorosa sulla Raffaele. Secondo quanto riportato dal portale Dillinger News, infatti, l’attrice avrebbe (o avrebbe avuto) una storia con il collega Checco Zalone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Diego Abatantuono e Virginia Raffaele saranno in studio per parlare del nuovo film di Riccardo Milani - facebook.com Vai su Facebook
Virginia Raffaele e Diego Abatantuono alla Oz per «La vita va così» - X Vai su X
Virginia Raffaele e Massimiliano Medda, la coppia comica conquista i social - Tra gag esilaranti, parole sarde e ironici paragoni con Can Yaman, l’attrice e il comico cagliaritano conquistano i social ... Si legge su cagliaripad.it
Virginia Raffaele: età, compagno, dove vive, studi, profilo Instagram, film e carriera - Virginia Raffaele: tutto sulla comica e attrice, dalla famiglia circense romana agli studi in danza, le imitazioni, il compagno e Sanremo. Segnala msn.com
Virginia Raffaele compie 45 anni. L'infanzia al luna park, il (presunto) flirt con Checco Zalone, la frecciatina di Belen. «Una donna può essere felice anche senza figli» - La nonna Ornella è un’acrobata amazzone e, insieme ai suoi fratelli, gestisce un circo, il circo Preziotti. Da leggo.it