Virginia Raffaele chi è il compagno Thomas Santu e il gossip su Checco Zalone

Metropolitanmagazine.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il (probabile)  compagno  attuale  di Virginia Raffaele  si chiama  Thomas Santu ed è  un attore  talentuoso e affascinante, che ultimamente ha portato a teatro una  versione musical di Pretty Woman, il film cult con Richard Gere (di cui Thomas fa le veci) e Julia Roberts. Pochissimo si conosce sul suo conto. E neppure è dato sapere come sia scoccata  la fantomatica scintilla  tra lui e Virginia. poco tempo fa  Fabrizio Corona  aveva lanciato un’indiscrezione clamorosa sulla Raffaele. Secondo quanto riportato dal portale  Dillinger News, infatti, l’attrice avrebbe (o avrebbe avuto)  una storia con il collega Checco Zalone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

