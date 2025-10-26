Virginia Raffaele chi è il compagno Thomas Santu e il gossip su Checco Zalone

Il (probabile) compagno attuale di Virginia Raffaele si chiama Thomas Santu ed è un attore talentuoso e affascinante, che ultimamente ha portato a teatro una versione musical di Pretty Woman, il film cult con Richard Gere (di cui Thomas fa le veci) e Julia Roberts. Pochissimo si conosce sul suo conto. E neppure è dato sapere come sia scoccata la fantomatica scintilla tra lui e Virginia. poco tempo fa Fabrizio Corona aveva lanciato un’indiscrezione clamorosa sulla Raffaele. Secondo quanto riportato dal portale Dillinger News, infatti, l’attrice avrebbe (o avrebbe avuto) una storia con il collega Checco Zalone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

