Violenze sulla moglie da un anno lei chiede aiuto e lui si scaglia contro i carabinieri | arrestato

Un uomo di 43 anni, residente in un comune del Cividalese, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e violenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, le violenze ai danni della moglie andavano avanti da più di un anno. L’ultimo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Una lite e poi l'aggressione. A Catania le riprese di una telecamera inchiodano un pregiudicato per le violenze sulla moglie malata.

Violenze domestiche nei confronti della moglie: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 43enne

Violenze sulla moglie da un anno, lei chiede aiuto e lui si scaglia contro i carabinieri: arrestato - È stata la stessa vittima a chiedere aiuto, esasperata dall'ennesima lite degenerata in violenza fisica e psicologica.

Catania, 34enne picchia brutalmente la moglie: lei è grave, lui in carcere - La violenza, pare non per la prima volta, si è consumata nel negozio di famiglia, chiuso al pubblico, quando l'uomo ha colpito più volte la donna anche in una parte del corpo dove era stata da poco so ...

Prende a pugni la moglie e le frattura il volto: cartellino giallo al marito violento - ANCONA Insulti e botte alla moglie, scatta il cartellino giallo del Questore per un 50enne italiano resosi protagonista di violenze domestiche reiterate nel tempo.