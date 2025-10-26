Violenze sulla moglie da un anno lei chiede aiuto e lui si scaglia contro i carabinieri | arrestato

Un uomo di 43 anni, residente in un comune del Cividalese, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e violenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, le violenze ai danni della moglie andavano avanti da più di un anno. L’ultimo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

