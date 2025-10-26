Violenza sulle donne Artemisia fuori dalla rete nazionale

Firenzetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Artemisia fuori dall’assemblea contro la violenza sulle donne. Questo dopo la votazione dell’assemblea Donne in Rete (Di.Re.) che ha quindi ratificato l'esclusione dalla rete, respingendo il ricorso contro il provvedimento “adottato dopo la decisione di associare anche uomini”.Decisione su cui. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

