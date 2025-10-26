Violenza sessuale in piscina ecco perché il giudice ha assolto l' imputato | Incongruenze nelle accuse
“Oltre ogni ragionevole dubbio”. È questa la formula in base alla quale si dovrebbe addivenire a una condanna con certezza. Sicurezza che non è stata raggiunta nei confronti di un 25enne accusato di aver abusato di una 21enne nel prato della piscina di Ponte San Giovanni. Il giudice per l’udienza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
