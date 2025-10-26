Violate le norme anti-Covid durante il voto presidente di seggio cancellato dall' albo elettorale

“Le schede le mette nell’urna il presidente”, ma così viola le norme anti Covid e per il “costante atteggiamento non collaborativo e di ostruzione” viene cancellato dall’albo dei presidenti di seggio dalla Corte d’appello di Perugia.Una decisione confermata anche dal Tribunale amministrativo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

