Vinicius viene sostituito e scoppia di rabbia contro Xabi Alonso | va dritto negli spogliatoi

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia il caos al Real Madrid dopo la sostituzione inaspettata di Vinicius: protesta contro l'allenatore, va immediatamente negli spogliatoi, poi torna in panchina ma ignora Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Vinicius Viene Sostituito Scoppia