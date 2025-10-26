Vinicius e Carvajal sfottono Yamal | Parli troppo la polizia costretta a stoppare una mega rissa

Vinicius e Carvajal provocano Yamal. Il calciatore del Barcellona risponde, interviene pure Courtois. Si scatena una mega rissa che si chiude con l'intervento della Polizia al Bernabeu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: “You speak too much. Speak now”. @defcentral - X Vai su X

´!? Courtois, Lunin, Sergio Mestre ? Carvajal, Militão, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Mendy, Huijsen ? Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos Vin - facebook.com Vai su Facebook

Vinicius e Carvajal sfottono Yamal: “Parli troppo”, la polizia costretta a stoppare una mega rissa - Non c'è Clasico che non rispetti che non produce gol, emozioni, polemiche e risse. Riporta fanpage.it

PERCHÉ DOVREBBE VINCERLO VINICIUS: STAGIONE SPETTACOLARE AL REAL, ANCHE SE COL BRASILE… - Vinicius è probabilmente insieme a Bellingham il nome che, prima di Euro 2024 e Copa America, era più circolato. Secondo agimeg.it

REAL MADRID - Vinicius: "Il mio sostegno a Yamal" - Quello che è successo al Bernabéu con insulti razzisti è deplorevole. napolimagazine.com scrive