Villa Chigi Saracini Castelnuovo anno zero | | Si apre una nuova era

Un passo storico per Castelnuovo Berardenga. Il Comune ha proceduto all’acquisto del complesso storico architettonico di Villa Chigi Saracini, aprendo di fatto una nuova stagione. Atto votato all’unanimità in consiglio. Arrivate anche le congratulazioni del presidente Giani per il grande progetto. Villa Chigi Saracini, capolavoro dell’architetto Agostino Fantastici, sarà al centro di una visione urbanistica innovativa: un centro storico che si arricchisce di un parco monumentale di oltre 33mila metri quadrati, disegnato nel XIX secolo e impreziosito da opere come la celebre fontana d’ingresso realizzata da Tito Sarrocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Villa Chigi Saracini. Castelnuovo, anno zero:: "Si apre una nuova era"

