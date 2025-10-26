VIII Convegno annuale ANP | il 28 ottobre a Roma Docenti esonerati dal servizio

Martedì 28 ottobre 2025 si terrà a Roma, presso il Rome Marriott Park Hotel (Via Colonello Tommaso Masala 54), l’VIII Convegno annuale ANP – Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola, dal titolo “Governare il sistema educativo in una società che cambia – Etica, visione e responsabilità”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

