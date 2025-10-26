Vietato fare campagna elettorale in Municipio | No alla propaganda negli uffici

Vietato fare campagna elettorale in Municipio. E’ questo il senso della circolare emanata dal sindaco di Aversa Francesco Matacena con la quale si mira ad evitare che la sede del Comune si trasformi in uno o più comitati di propaganda in vista delle prossime elezioni regionali.In comune, si. 🔗 Leggi su Casertanews.it

