VIDEO | Servizi per le dipendenze patologiche | a Modena un' equipe a 360°
Il Servizio Dipendenze Patologiche – AUSL Modena (SerDP) offre una rete di servizi ampia e integrata per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze (droghe, alcol, farmaci), dal fumo e dalle dipendenze comportamentali (come il gioco d’azzardo). L’équipe è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
