Non riesce a completare con il successo il GP di Malesia Francesco Bagnaia che, a Sepang, è stato ancora una volta vittima di un problema alla sua Ducati. Dopo l’assolo nella Sprint di ieri, il centauro italiano ha oggi condotto una gara non perfetta, nella quale è stato superato prima da Alex Marquez, vincitore del GP, e poi da Pedro Acosta. Tuttavia, mentre il ducatista si trovava in terza posizione la sua moto ha nuovamente condizionato la sua gara. A tre giri dalla fine la sua gomma posteriore si è forata e l’italiano è stato costretto a rallentare, ritirando successivamente la sua Ducati ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - VIDEO MotoGP, il momento del ritiro di Bagnaia a Sepang