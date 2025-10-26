VIDEO MotoGP il momento del ritiro di Bagnaia a Sepang
Non riesce a completare con il successo il GP di Malesia Francesco Bagnaia che, a Sepang, è stato ancora una volta vittima di un problema alla sua Ducati. Dopo l’assolo nella Sprint di ieri, il centauro italiano ha oggi condotto una gara non perfetta, nella quale è stato superato prima da Alex Marquez, vincitore del GP, e poi da Pedro Acosta. Tuttavia, mentre il ducatista si trovava in terza posizione la sua moto ha nuovamente condizionato la sua gara. A tre giri dalla fine la sua gomma posteriore si è forata e l’italiano è stato costretto a rallentare, ritirando successivamente la sua Ducati ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nicolò Bulega ha un desiderio ben preciso in questo momento, quello di terminare la stagione di MotoGP al fianco di Pecco Bagnaia. A fine ci sarà un test per lui, e se andrà bene, lo vedremo molto probabilmente in Portogallo e a Valencia con la Ducati del te - facebook.com Vai su Facebook
Neil Hodgson e Stefan Bradl analizzano il momento difficile per i piloti dei propri Paesi. Tra tanti sforzi e poche speranze per il prossimo futuro https://gpone.com/it/2025/10/15/motogp/troppa-spagna-e-italia-perche-germania-e-gran-bretagna-non-ci-sono-piu.h - X Vai su X
VIDEO MotoGP, il momento del ritiro di Bagnaia a Sepang - Non riesce a completare con il successo il GP di Malesia Francesco Bagnaia che, a Sepang, è stato ancora una volta vittima di un problema alla sua Ducati. Da oasport.it
MotoGP, GP Giappone: Marini si ritira a Motegi - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it
MotoGP, GP Giappone: Marini si ritira a Motegi - Il pilota non è caduto, probabile problema ai freni o all'abbassatore della sua RC213V ... Come scrive sport.sky.it