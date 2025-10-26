VIDEO | MLW Symphony of Horrors – Show completo in streaming gratuito

Arriva Halloween e la MLW ci propone un evento gratuito a tema con tante stelle e premesse interessanti. Lo show sarà disponibile a partire dalle 3 di notte ora italiana. Matt Riddle & Mads Krule Krugger vs. The Skyscrapers (Donovan Dijak & Bishop Dyer): per i MLW World Tag Team Championship. Austin Aries vs. Mistico: semifinale della Opera Cup. Satoshi Kojima vs. Volador Jr.: semifinale della Opera Cup. Blue Panther (campione) vs. Atlantis vs. Rugido: per il MLW National Openweight Championship. SHOTZI sul ring. Templario (campione) vs. Virus: per il MLW World Middleweight Championship. Magnus vs. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

