VIDEO- La terra si muove la paura pure | tutte le misure in atto
Tempo di lettura: 3 minuti La terra è tornata a muoversi. E con lei, i cuori di migliaia di persone che, dopo decenni, sentono riemergere paure che sembravano sopite. Nelle ultime ore una serie di scosse ha colpito la provincia di Avellino, epicentro tra Montefredane e Grottolella, riportando la popolazione indietro nel tempo, a quella ferita mai rimarginata del terremoto del 1980. Ma ha generato preoccupazione anche a chi, per fortuna, quella tragedia non l’ha vissuta ma l’ha percorsa attraverso i racconti di genitori, nonni, di quei sopravvisuti che camminavano tra macerie e corpi senza vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Luigi Drocco. Alfa · vai!. Dal vecchio nasce il nuovo. Oggi si estirpa, si prepara, si sogna. La terra si muove, respira, si rinnova. Enrico, con le mani nella terra e il futuro negli occhi, impara come si fa un lavoro ben fatto — come si custodisce un’eredità. Tra qu - facebook.com Vai su Facebook