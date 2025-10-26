VIDEO- La terra si muove la paura pure | tutte le misure in atto

Tempo di lettura: 3 minuti La terra è tornata a muoversi. E con lei, i cuori di migliaia di persone che, dopo decenni, sentono riemergere paure che sembravano sopite. Nelle ultime ore una serie di scosse ha colpito la provincia di Avellino, epicentro tra Montefredane e Grottolella, riportando la popolazione indietro nel tempo, a quella ferita mai rimarginata del terremoto del 1980. Ma ha generato preoccupazione anche a chi, per fortuna, quella tragedia non l’ha vissuta ma l’ha percorsa attraverso i racconti di genitori, nonni, di quei sopravvisuti che camminavano tra macerie e corpi senza vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

