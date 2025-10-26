Tempo di lettura: 2 minuti L’Associazione di Promozione Sociale Danilo D’Argenio – Real Dadd y protagonista sabato 25 ottobre, su Canale 5, all’interno del celebre programma televisivo “Tu sì que vales”. Un momento di grande emozione e visibilità? per un’associazione che, in pochi anni, è riuscita a trasformare la memoria di Danilo d’Argenio giovane amato per la sua bontà?, la generosità? e il sorriso, in un impegno concreto per i giovani e per il territorio. “Essere su Canale 5, in un programma così seguito, è stato un momento che non dimenticheremo” racconta Elio d’Argenio, presidente dell’associazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO- La storia e la memoria di Danilo D’Argenio a “Tu sì que vales”