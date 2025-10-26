VIDEO | La cripta del Duomo si immerge nel canto bizantino
Messina riscopre il canto bizantino italo-greco”, l'originale progetto di scena alla Cripta del Duomo ha richiamato gli spettatori. La manifestazione ha fatto riemergere le radici culturali e storiche più profonde del territorio messinese e sta suscitando grande interesse, e non solo fra cultori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
